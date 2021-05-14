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Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году


© Фото: Pixabay

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Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году. Особенности получения лицензии Минкульта по новым правилам. На что обратить внимание, какие пункты оформления лицензии прекратили свое действие по новому постановлению.

Лицензия Министерства Культуры

Бережное отношение к объектам культурного и исторического наследия – национальная политика России. Вести любые работы, затрагивающие памятники старины, могут только лицензированные организации или бизнесмены.

Министерство Культуры РФ на основании Постановления Правительства РФ от 19.04.2012 г. № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» выдает лицензии, и контролирует соответствие лицензиатов требованиям.

С 1 января 2021 года большинство ведомств перестает выдавать привычные бумажные лицензии. Их заменяет запись о праве вести ту или иную деятельность в Реестре лицензий, доступ к которому в сети интернет открыт для свободного использования.

Виды работ, требующие лицензирования

Историческое и культурное богатство, накапливаемое веками, отличается большим разнообразием. Для его сохранения должен проводиться целый комплекс разноплановых мероприятий и работ. Универсальных специалистов, которые могли бы работать с любыми объектами и материалами не существует, поэтому лицензирование разделено по направлениям.

Работы

Объект

Материал
  • проектирование;
  • реставрация;
  • воссоздание;
  • консервация;
  • ремонт;
  • приспособление под современные нужды.
  • фундамент, кладка, ограждение, распорные системы зданий и сооружений;
  • конструкции и детали зданий и сооружений;
  • декоративная и художественная покраска, штукатурка, лепнина;
  • скульптура и декоративно-прикладное искусство;
  • живопись;
  • ландшафт, памятники садово-паркового искусства.
  • металл;
  • дерево;
  • натуральный и искусственный камень;
  • кирпич;
  • дерево.

Чтобы получить лицензию, у соискателя по трудовому договору должны занимать руководящие посты сотрудники с профильным образованием и опытом работы по специальности более 3 лет. ИП должны сами являться такими специалистами.

Новые правила лицензирования, вступающие в силу в 2021 году

В 2021 году вводятся нововведения в лицензирование:

  1. Лицензия Министерства Культуры на бумаге больше выдавать не будут. Министерство подтверждает право компании или предпринимателя заниматься той или иной лицензируемой деятельностью, внося данные в Реестр.
  2. Если соискатель подает документы на ведение нескольких видов деятельности, при невыполнении некоторых требований, ему предоставят возможность донести недостающие бумаги или право на отдельные виды работ, для ведения которых достаточно оснований.
  3. Отказ в праве заниматься лицензируемой деятельностью будет письменно мотивирован. Недочеты можно устранить, и снова подать документы.
  4. Общие сведения о компании или предпринимателе доступны для самостоятельного редактирования: название компании или ФИО ИП, адрес, реквизиты паспорта предпринимателя.
  5. Раз в три года обязательны проверки Минкульта, причем лицензиат сам подает заявление на проведение контроля не позднее, чем за 40 дней до истечения этого срока.

Выданные ранее бумажные лицензии менять не нужно, срок их действия по-прежнему неограничен.

Шаги и сроки оформления лицензии

Для гарантированного получения права вести работы, требующие подтверждения Министерства Культуры, важно правильно оформить и собрать документы, поэтому подготовительный этап часто становится самым ответственным и длительным. Чтобы не получить отказ и сократить сроки, удобно пользоваться помощью профессионалов.

После того как собраны документы и оплачена пошлина – 7500 рублей, наступает следующий этап – подача заявления с пакетом документов в Минкульт. В течение 45 рабочих дней заявку рассматривают, вносят запись в Реестр или дают мотивированный отказ. Соискатель получает уведомление выбранным способом, при необходимости – выписку из Реестра.

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