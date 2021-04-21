Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным

Верен ли миф про одиночество и 40 кошек? Что предпочитают люди - романтическое свидание или вечер с котом? Кто чаще заводит котов - одинокие мужчины или женщины? Приложение для знакомств Мамба и сервис помощи бездомным животным Teddy Food узнали ответы на эти вопросы в ходе совместного исследования.

Шуточный «котоопрос» показал, что 93% мужчин считают фото женщин на Мамбе с котами привлекательными, и такой даме охотней ставится лайк. При этом известно, что подобные снимки в приложении представительницы слабого пола размещают крайне редко.

Мнения женщин по этому поводу оказались неоднозначными: 36,2% ответили, что важен мужчина, а не кот, 31,6% считают, что такое фото добавляет мужчине милоты, 24,6% отметили, что рассматривают фотографию мужчины с котом дольше обычного. Лишь 7,6% сказали, что кот - последний аргумент.

Обращение «кошечка» в переписке нравится 64% женщин, но при условии, что такой комплимент отпускает близкий мужчина. 62,9% женщин сами ассоциируют себя с женщиной-кошкой, которая гуляет сама по себе. 22,7% респонденток ответили, что им в целом нравится такое обращение, и они считают его милым. Только 13,3% дам отмечают, что используя такое обращение, мужчины относятся к ним как к животным. Интересно, что, согласно опросу, лишь 11,3% мужчин обращаются к женщинам подобным образом.

Большинство женщин (58,4%) считает, что котов заводят от одиночества и недостатка любви. Мужчины же противоположного мнения: 73,6% ответили, что наличие «40 кошек» является не результатом невостребованности у женщин, а просто любовью к животным.

Оказалось, что одинокие мужчины заводят котов чаще, чем женщины (38,6%), при этом 8,2 % имеют даже нескольких котов. У милых дам этот показатель несколько меньше: 32% - имеют одного кота, 6% - нескольких.

Ради свидания с новым знакомым 73% женщин готовы оставить в одиночестве своего кота. Среди мужчин таких «изменников» - целых 85%.

Женщины относятся к знакомству с котом мужчины довольно легкомысленно: 85% из них ответили, что это ничего не значит. 30,5% мужчин считают знакомство с котом девушки серьезным шагом.

Проведенный опрос приурочен к выпуску благотворительных подарков на Мамбе, все средства от продажи которых пойдут в сервис помощи бездомным животным Teddy Food.