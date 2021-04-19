igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021

В число победителей вошла служба доставки продуктов igooods. Компания победила в номинации «Развитие Ритейл-Бренда» благодаря самой высокой скорости роста объемов прямого трафика, а также получила премию «Чистый Онлайн» за наибольшие темы развития среди сервисов, не имеющих собственных оффлайновых магазинов.

Грамотная маркетинговая политика, постоянный процесс самосовершенствования и ориентация на интересы клиентов не в первый раз делают сервис igooods победителем различных конкурсов, опросов и награждений. В настоящий момент это одна из наиболее успешных и популярных российских компаний, которая предлагает свои услуги в двадцати шести российских городах. Сервис сотрудничает с самыми популярными торговыми сетями и ведет доставку из АШАНА, ЛЕНТЫ, КАРУСЕЛИ, METRO, PRISMA, Selgros, Глобуса, ВкусВилла и ОКЕЯ.

Число клиентов компании постоянно растет. Покупатели ценят индивидуальный подход и внимательное отношение к их нуждам. Надо отметить, что успех igooods во многом связан с правильной расстановкой приоритетов. Кредо компании можно описать простыми словами: главное – удобство и радость клиента. Сервис старается предусмотреть все мелочи и создать максимально комфортную обстановку как для своих сотрудников, так и для покупателей. Это находит выражение во всем: в удобстве сайта, в простоте алгоритма заказа, во внимательном подходе к клиентам и даже в экологической ответственности.

Благодаря своевременному обновлению информации на сайте и в мобильном приложении, клиенты igooods всегда в курсе изменений в ассортименте и ценах. Заказать доставку можно на любую дату и время. Заявки выполняются с 10 до 23 часов вечера. Товары доставляются по тем же ценам, которые указаны на магазинных полках, при этом учитываются все скидки и акционные предложения гипермаркетов. Персональные закупщики igooods учитывают пожелания своих клиентов. Они всегда на связи, готовы подсказать, какой товар более свежий и качественный, или найти замену отсутствующему продукту. Покупатели могут следить за ходом выполнения заказа в режиме реального времени. По-прежнему наиболее востребована срочная доставка, на которую уходит от 90 минут. Курьеры принимают оплату только после выполнения заказа. При этом заплатить можно любым удобным способом.