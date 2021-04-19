  • 19 Апрель 2021
USD 20.04.2021 76.2491 +0.6956
USD ММВБ 17:21 76.2898  
EUR 20.04.2021 91.4760 +1.0158
EUR ММВБ 17:21 91.7193  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021

Темы дня

Исследовательское агентство Data Insight провело ежегодное награждение лучших брендов в сфере электронной коммерции.

В число победителей вошла служба доставки продуктов igooods. Компания победила в номинации «Развитие Ритейл-Бренда» благодаря самой высокой скорости роста объемов прямого трафика, а также получила премию «Чистый Онлайн» за наибольшие темы развития среди сервисов, не имеющих собственных оффлайновых магазинов.

Грамотная маркетинговая политика, постоянный процесс самосовершенствования и ориентация на интересы клиентов не в первый раз делают сервис igooods победителем различных конкурсов, опросов и награждений. В настоящий момент это одна из наиболее успешных и популярных российских компаний, которая предлагает свои услуги в двадцати шести российских городах. Сервис сотрудничает с самыми популярными торговыми сетями и ведет доставку из АШАНА, ЛЕНТЫ, КАРУСЕЛИ, METRO, PRISMA, Selgros, Глобуса, ВкусВилла и ОКЕЯ.

Число клиентов компании постоянно растет. Покупатели ценят индивидуальный подход и внимательное отношение к их нуждам. Надо отметить, что успех igooods во многом связан с правильной расстановкой приоритетов. Кредо компании можно описать простыми словами: главное – удобство и радость клиента. Сервис старается предусмотреть все мелочи и создать максимально комфортную обстановку как для своих сотрудников, так и для покупателей. Это находит выражение во всем: в удобстве сайта, в простоте алгоритма заказа, во внимательном подходе к клиентам и даже в экологической ответственности.

Благодаря своевременному обновлению информации на сайте и в мобильном приложении, клиенты igooods всегда в курсе изменений в ассортименте и ценах. Заказать доставку можно на любую дату и время. Заявки выполняются с 10 до 23 часов вечера. Товары доставляются по тем же ценам, которые указаны на магазинных полках, при этом учитываются все скидки и акционные предложения гипермаркетов. Персональные закупщики igooods учитывают пожелания своих клиентов. Они всегда на связи, готовы подсказать, какой товар более свежий и качественный, или найти замену отсутствующему продукту. Покупатели могут следить за ходом выполнения заказа в режиме реального времени. По-прежнему наиболее востребована срочная доставка, на которую уходит от 90 минут. Курьеры принимают оплату только после выполнения заказа. При этом заплатить можно любым удобным способом.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.04.21
    igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021
    12.04.21
    В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам
    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию
    17.03.21
    Как достигать целей? Рассказывает доктор психологических наук Карина Вейнгард
    09.03.21
    Почему стоит использовать светодиодные экраны в качестве наружной рекламы?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram