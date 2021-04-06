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Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам


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С июля 2019 года российский рынок недвижимости перешел на работу по эскроу-счетам. Как показывает статистика, уже за последующий год по новой схеме начал работать каждый пятый застройщик в Санкт-Петербурге, а по состоянию на март 2021 года по программе проектного финансирования продаются более половины питерских новостроек. Но что такое эскроу-счета? В чем состоят их плюсы и минусы?

Что такое эскроу-счет?

Под эскроу-счетом понимают специальный банковский счет, предназначенный для хранения денег клиента до выполнения обязательств застройщика. Покупатель кладет на него определенную сумму, а девелопер забирает эти средства после введения здания в эксплуатацию. Если по каким-то причинам в жилом комплексе возникнут проблемы со сдачей, новоселы могут рассчитывать на возврат внесенных денег. Благодаря такому подходу люди защищены от ситуаций, когда строящийся дом превращается в долгострой, а клиент остается и без квартиры, и без уплаченных за нее средств.

Схема покупки жилья

При планировании покупки квартиры будущим новоселам нужно изучить новостройки СПб и подобрать приемлемый вариант. Если недвижимость в выбранном доме продается по эскроу, схема оформления сделки будет выглядеть следующим образом:

  1. Покупатель обращается к застройщику и заключает с ним ДДУ на долевое участие в строительстве.
  2. Между клиентом, девелопером и банком подписывается соглашение на открытие эскроу-счета.
  3. Банковское учреждение создает счет.
  4. Клиент вносит деньги на аккредитив в размере общей стоимости недвижимого имущества.
  5. Внесенная сумма хранится в банке до введения дома в эксплуатацию.
  6. После сдачи объекта средства переводятся на счет девелопера, а покупатель получает возможность оформить квартиру в собственность.

Счета могут открываться в любых банковских учреждениях, находящихся в соответствующем списке Центробанка. В перечень попадают те финансовые организации, которые отвечают критериям, установленным правительством. 

Преимущества и недостатки

Главное преимущество эскроу – это гарантия финансовой безопасности будущих жильцов. При приобретении недвижимости в строящемся доме люди могут спокойно спать в ожидании сдачи объекта, не опасаясь потери денег. Покупатель либо получит свое жилье, либо сможет вернуть уплаченную сумму.

Другие плюсы новой схемы:

  • при расторжении сделки любой из сторон происходит автоматическое закрытие счета, а деньги возвращаются дольщику;
  • участники договора могут самостоятельно выбирать документы, подтверждающие заключение сделки;
  • средства в размере до 10 млн. рублей подлежат страхованию;
  • счета не могут быть арестованы, даже если у человека есть задолженности по штрафам или налогам. 

Что касается минусов, то к ним относят блокировку денег до сдачи, то есть их нельзя забрать без расторжения договора. Учитывая рост цен на недвижимость, существует вероятность того, что если здание превратится в долгострой, человек хоть и вернет свою сумму, но уже не сможет купить квартиру за те же деньги.

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