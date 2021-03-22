Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта 2021 года!
Конкурс «Экспортёр Года» призван популяризировать истории успеха российского бизнеса за рубежом, заряжать и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортёрами.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
Компании могут подать заявку на участие в следующих номинациях Конкурса:
- «Экспортёр года в сфере промышленности»
- «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»
- «Экспортер года в сфере услуг»
- «Экспортёр года в сфере высоких технологий»
- «Прорыв года»
- «Экспортёр года».
Среди участников номинации «экспортёр года в сфере промышленности» будет дополнительно отобран победитель в отрасли «Медицина и фармацевтика».
За 30 дней до подачи заявки на участие в конкурсе компания должна соответствовать следующим требованиям:
- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и т.д.;
- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность;
- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- индивидуальные предприниматели не подавали в ФНС России заявления о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- юридические лица не должны являться иностранными компаниями.
В качестве победителей будут отобраны проекты, соответствующие ряду критериев, например, среди прочего, будет оцениваться уровень экспортной активности, качество экспортных результатов (появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры), участие компании в международных проектах и т.д.
Конкурс проводится по инициативе АО «Российский экспортный центр» и Правительства Санкт-Петербурга в лице Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Организатором конкурса выступает АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта».
Победители регионального этапа будут награждены ценными призами, а также будут приглашены для участия в окружном и федеральном этапе конкурса.
Доступ к онлайн-анкете для подачи заявок на все номинации: https://www.exportcenter.ru/awards/anketa.php
Прием заявок открыт до 25 марта 2021 года.
Награждение победителей регионального этапа состоится в апреле 2021 года