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Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»

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Приглашаем малые и средние компании из Санкт-Петербурга принять участие в региональном этапе Всероссийского Конкурса в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта 2021 года!

Конкурс «Экспортёр Года» призван популяризировать истории успеха российского бизнеса за рубежом, заряжать и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортёрами.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Компании могут подать заявку на участие в следующих номинациях Конкурса:

  • «Экспортёр года в сфере промышленности»
  • «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»
  • «Экспортер года в сфере услуг»
  • «Экспортёр года в сфере высоких технологий»
  • «Прорыв года»
  • «Экспортёр года».

Среди участников номинации «экспортёр года в сфере промышленности» будет дополнительно отобран победитель в отрасли «Медицина и фармацевтика».

За 30 дней до подачи заявки на участие в конкурсе компания должна соответствовать следующим требованиям:

  • должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и т.д.;
  • должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность;
  • юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
  • индивидуальные предприниматели не подавали в ФНС России заявления о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
  • юридические лица не должны являться иностранными компаниями.

В качестве победителей будут отобраны проекты, соответствующие ряду критериев, например, среди прочего, будет оцениваться уровень экспортной активности, качество экспортных результатов (появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры), участие компании в международных проектах и т.д.

Конкурс проводится по инициативе АО «Российский экспортный центр» и Правительства Санкт-Петербурга в лице Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Организатором конкурса выступает АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта».

Победители регионального этапа будут награждены ценными призамиа также будут приглашены для участия в окружном и федеральном этапе конкурса.

Доступ к онлайн-анкете для подачи заявок на все номинации: https://www.exportcenter.ru/awards/anketa.php
Прием заявок открыт до 25 марта 2021 года.

Награждение победителей регионального этапа состоится в апреле 2021 года

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