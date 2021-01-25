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Как достигать целей? Рассказывает доктор психологических наук Карина Вейнгард

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17 Марта 2021, 21:14

Карина Вейнгард

Умение достигать намеченных целей – одна из ключевых способностей человека, от которой зависит как его восприятие самого себя, так и в целом качество жизни. Достижение целей наполняет нашу жизнь смыслом: когда мы видим, к чему двигаться, мы получаем энергию для реализации оформившихся желаний.

Однако на пути к желаемому неизбежно возникают трудности, из-за чего процесс тормозится и может даже остановиться. И тогда даже оптимист может опустить руки – вплоть до отказа от мечты.

Очень часто мы рассеиваем энергию на множество мелких дел, начинаем что-то новое, не закончив старое. В итоге накапливается груз неоправданных надежд, человек отчаивается и перестает верить в себя.

Как же быть в таких ситуациях? Как научиться верить в себя, определить истинные цели и идти к ним несмотря ни на что? Рассказывает Карина Вейнгард – доктор психологических наук.

Для справки: Психолог Карина Вейнгард родилась и выросла в России. Имеет 2 высших образования – юридическое и психологическое, успешно защитила кандидатскую и докторскую диссертации по психологии.

Основатель The Veingard Research Institute for Personality Perfection (Научно-исследовательский институт совершенствования личности, г. Женева) и образовательного онлайн-проекта Veingard.Ru. Многие ее слушатели – всемирно известные личности – бизнесмены, политики, общественные деятели. Проект Veingard.Ru рассчитан на широкую аудиторию – курс позволяет раскрыть свой внутренний потенциал, научиться анализировать и понимать других людей, достигать намеченных целей.

Карина Вейнгард также является автором нескольких книг и уникальной концепции «Три уровня осознанности», на базе которой и построены ее тренинги и программы личностного развития.

Как достигать целей?

Карина Вейнгард

Карина Вейнгард считает, что вопрос достижения целей напрямую связан с проблемой принятия решений. Когда человек находит правильное решение, практически наверняка поставленная цель будет достигнута. И помешать этому могут лишь какие-то непредвиденные обстоятельства.

Если же решения принимаются неверно, то, несмотря на удачу и счастливое стечение обстоятельств, осуществить желаемое вряд ли получится. Одна из задач специалиста по личностному развитию как раз и заключается в том, чтобы научить делать правильный выбор.

Что для этого необходимо?

По мнению доктора Вейнгард, нужно действовать последовательно, не допускать принятия решений в хорошем или плохом настроении, под воздействием каких-то внешних обстоятельств или интуиции.

Карина Вейнгард предлагает следующий алгоритм:

  1. Понимание проблемы. Нужно ответить самому себе, в чем заключается проблема, существует ли она на самом деле, имеет ли она прямое отношение к вам или кем-то навязана.
  2. После надо постараться понять, чего вы хотите. И здесь важно концентрироваться не на конкретных трудностях, а на более глобальном понятии – на том, чего вы ждете от будущего. Проблема закрывает цель, а ее решение не приближает к достижению. А потому цель должна оставаться целью, а проблема – лишь временным явлением, которое можно устранить.
  3. Поиски возможных решений. Постарайтесь найти как можно больше вариантов, и тут недостаточно выбрать самый простой или самый лучший: желательно искать альтернативы до тех пор, пока от креативности не станет плохо – в буквальном смысле. Потом наступает этап анализа и выбора оптимального варианта. Именно по такому принципу творят те, кого называют гениями, так как у них всегда в запасе огромное количество идей, а у простых людей – всего 1 или 2.
  4. Действие, то есть приложение максимума усилий для достижения поставленной цели.

Как показывает опыт работы психолога Карины Вейнгард, эта схема является универсальной и подходит для всех сфер жизни. Правильно принимать решения и ставить цели, познавать и раскрывать свой личностный потенциал, уметь анализировать себя и других – все эти задачи успешно решает образовательный онлайн-проекта Veingard.Ru, участником которого может стать каждый!

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