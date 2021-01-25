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Почему стоит использовать светодиодные экраны в качестве наружной рекламы?

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09 Марта 2021, 12:41

светодиодный экран спб led-displays.ru

Рекламного контента становится с каждым днем больше. В условиях большой конкуренции невозможно быстро продвинуть товары и услуги, расширить базу клиентов, не используя рекламные носители. Из-за обилия вывесок, баннеров становится все сложнее привлечь внимание конечного потребителя. Приходится использовать технические новинки, например, светодиодные экраны. Это вид цифровой рекламы, которая транслируется на видеобордах и экранах. Она остается эффектной, поэтому считается самым эффективным средством привлечения новых клиентов.

Где выгодно заказать светодиодные экраны в СПб?

светодиодный экран спб led-displays.ru

Хотите по выгодной цене купить светодиодный экран спб для продвижения собственной продукции, повышения узнаваемости торговой марки или компании? Лучшие условия сотрудничества предлагает компания «Элекс - Светодиодные технологии». Она занимает лидирующие позиции в этой нише. Офис расположен в Питере, но сотрудничество ведется с заказчиками из разных регионов страны. Эта организация предлагает экраны со светодиодами «под ключ»:

  • подготовка эскиза с учетом запросов и требований заказчика;
  • изготовление наружной рекламы;
  • доставка готовой продукции;
  • выполнение монтажных работ.

В штате работают опытные мастера, архитекторы, дизайнеры. Опыт сотрудников в сочетании с современной производственной базой позволяет проектировать и производить металлоконструкции любой сложности. Стоимость как готовых изделий, так и работ порадует доступностью. Не привлекаются посредники, поэтому исключаются дополнительные наценки. Смета составляется после выезда мастера и составления проекта.

Даже если ваша фирма находится за пределами Санкт-Петербурга, можно воспользоваться выгодными условиями, которые предлагает производитель наружной рекламы. Доставка по СПб включена в итоговую стоимость продукции. По территории страны доставка проводится по тарифным планам транспортных компаний. Перевозчика выбирает покупатель при оформлении заявки. Световые короба будут готовы в оговоренные сроки, без задержек, так как исполнитель ценит доверие клиентов.

Как правильно выбрать LED экраны?

Компания «Элекс-Светодиодные технологии» предлагает большой выбор экранов разных размеров и типов, что позволяет удовлетворить запросы разной целевой аудитории. Информационную поддержку обеспечивают менеджеры, которые хорошо ориентируются в ассортименте. Чтобы выбор подходящей рекламной конструкции прошел быстрее, рекомендуется учитывать следующие характеристики изделий:

  • разрешение;
  • габариты;
  • яркость.

Разрешение – основной параметр. Он определяет четкость транслируемого текста и изображения. При выборе разрешения учитывайте, на каком среднем расстоянии будет от монитора зритель. Мельчайшая детализация важна в том случае, если предусмотрен близкий просмотр рекламного контента.

От места установки зависят размеры конструкции. Если предстоит установить монитор на крыше здания, на уровне 20 этажа высотки, то потребуется монитор большой диагонали. Это расширяет видимость, позволяет охватить широкую целевую аудиторию. Также от места монтажа подбирается яркость.

Чтобы было лучше определиться с выбором, на сайте представлены фотографии с примерами выполненных проектов. Любую информацию готовы предоставить менеджеры. Они персонально работают с каждым клиентом. При подготовке проекта будут учтены все пожелания и требования. На готовые изделия производитель выдает официальную гарантию, как подтверждение надежности и долговечности.

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