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Умные часы: из модной новинки в инструмент повседневной жизни

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05 Марта 2021, 15:11



Рынок умных часов из года в год неуклонно растет. В ближайшую пятилетку ведущие производители заявляют о готовности увеличить объемы производства на 30-50%, что позволяет говорить о таких устройствах, как о неотъемлемом элементе повседневной жизни. В связи с этим будет нелишним будет рассмотреть некоторые принципы выбора часов для мужчин и женщин. Как показывает практика, некоторые потребители склонны забывать о действительно важных деталях под давлением рекламы или особо старательных консультантов в магазине.

Женские умные часы: на что ориентироваться при выборе

Было бы неправильным утверждать, что представительниц прекрасного пола не интересуют технические характеристики устройств. Вопрос функциональности и производительности, несомненно, подлежит внимательному изучению, но с оглядкой на внешний вид всего этого — дизайн корпуса и браслета. Пристальное внимание уделяется размерам, и в большинстве случаев действует принцип «чем меньше, тем лучше». Оптимальными станут следующие параметры:

  • размер (диаметр) корпуса — 44 мм и менее;
  • высота (толщина) корпуса — до 14 мм;
  • ширина ремешка — 18-20 мм.

Часы бывают: спортивными, повседневными, классическими и дизайнерскими. Различия могут быть в материале исполнения корпуса или, например, наличии возможности бесконтактной оплаты. Оптимальным выбором станет продукция брендов Emporio Armani, Fossil и Michael Kors. Эти производители смогли уместить действительно важные и актуальные технологии в небольшом форм-факторе.

Посмотреть умные женские часы в каталоге «3-15».

Мужские умные часы: как не ошибиться при покупке

каталог

Ассортимент мужских умных часов, несомненно, обширен, ведь в эту категорию входят также молодежные модели унисекс. При выборе рекомендуется ориентироваться на существующие потребности:

  • если речь идет лишь о модном аксессуаре — ставка делается на дизайн и марку;
  • необходимо повысить собственную продуктивность — обязательно должен быть список дел и другие соответствующие приложения;
  • хочется следить за здоровьем — потребуется чувствительный акселерометр, датчик частоты сердечных сокращений.

Все чаще нужный функционал встречается в одном конкретном устройстве. Например, брутальные DIESEL DZT2015 имеют все из перечисленного в списке, при этом остаются компактными и комфортными в использовании. Наряду с DIESEL зарекомендовали себя следующие марки: Lotus, Emporio Armani, Casio, Fossil.

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Как настроить умные часы?

Порядок настройки умных часов определяется моделью устройства: в одних случаях необходим смартфон, тогда как в других можно обойтись иными методами. Так или иначе, необходимые инструменты и указания будут выведены на экран при первом включении. Часы поддерживающие SIM-карты могут управляться SMS-сообщениями, в которых передаются команды в виде текстовых кодов. Правильным решением будет держать под рукой инструкцию по эксплуатации.

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