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Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях

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24 Февраля 2021, 22:42

Вызов врача взрослому и ребенку на дом в Санкт-Петербурге. Оказание медицинских услуг на дому: консультация, осмотр, выписка рецептов, процедуры, диагностика.

Поставить укол или капельницу, провести первичное обследование, назначить план лечения – эти и другие услуги врачи могут оказывать на дому, приезжая в удобное время. Услуга вызова медицинского специалиста на дом платная, такой сервис предоставляют частные клиники, в которых работают квалифицированные врачи разного профиля. Пациент получает такую же помощь, как и в клинике, но только в более привычных и комфортных условиях.

Врача вызывают по телефону или через форму на сайте клиники

Вызвать врача или медсестру на дом можно по разным причинам, в основном это либо комфорт, либо необходимость. В первом случае специалистов вызывают пациенты, которые хотят сэкономить время и получить качественные услуги без необходимости обращаться в клинику. Во втором, это больные на реабилитации, пациенты с теми или иными ограничениями (например, лежачие) и т.д.

Как вызвать врача

Все очень просто, например, «СМ-Клиника» предлагает такой алгоритм:
1. Звоните в медицинский холдинг по телефону или оставляете онлайн-заявку на сайте.
2. Оператор уточняет необходимые вопросы (причину обращения, симптомы и т.д.).
3. Согласовываете удобное время.
4. В назначенный час приезжает доктор и оказывает необходимые услуги (консультации, процедуры и пр.).

Вызов врача на дом в СПб на сайте https://vrachnadom-spb.ru/ оформляется в несколько кликов, здесь же можно посмотреть список специалистов, выезжающих к пациентам (от терапевтов и медсестер до педиатров и кардиологов). Среднее время приезда – 30-60 минут (если помощь нужна сразу после вызова).

Какие услуги врачи оказывают на дому: от консультаций до уколов

Стандартная консультация доктора на дому включает в себя осмотр пациента, сбор данных по жалобам, составление плана диагностики и лечения. Если потребуются лекарства, продающиеся по рецепту, врач выпишет соответствующий документ. Другие услуги оказываются за отдельную плату.

Виды услуг (процедур)

Врачей часто вызывают для постановки капельницы на дому в соответствии с планом лечения. Важное уточнение – доктор использует только свои препараты, гарантируя их качество и безопасность. Такой же принцип действует в случае с уколами. Пациенты могут вызывать медсестру для инъекций (внутривенных, подкожных, внутримышечных). В домашних условиях выполняется много других процедур – установка и замена катетера, детоксикация, обработка пролежней, перевязки, обработка ран и др. Медицинские специалисты проводят на дому диагностику, приезжая с портативными аппаратами (УЗИ, ЭКГ и т.д.), берут анализы. Как итог, помощь врача на дому – это очень удобно. Обращайтесь в надежные клиники и вызывайте квалифицированных специалистов.

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