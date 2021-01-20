Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях

Поставить укол или капельницу, провести первичное обследование, назначить план лечения – эти и другие услуги врачи могут оказывать на дому, приезжая в удобное время. Услуга вызова медицинского специалиста на дом платная, такой сервис предоставляют частные клиники, в которых работают квалифицированные врачи разного профиля. Пациент получает такую же помощь, как и в клинике, но только в более привычных и комфортных условиях.
Врача вызывают по телефону или через форму на сайте клиники
Вызвать врача или медсестру на дом можно по разным причинам, в основном это либо комфорт, либо необходимость. В первом случае специалистов вызывают пациенты, которые хотят сэкономить время и получить качественные услуги без необходимости обращаться в клинику. Во втором, это больные на реабилитации, пациенты с теми или иными ограничениями (например, лежачие) и т.д.
Как вызвать врача
Все очень просто, например, «СМ-Клиника» предлагает такой алгоритм:
1. Звоните в медицинский холдинг по телефону или оставляете онлайн-заявку на сайте.
2. Оператор уточняет необходимые вопросы (причину обращения, симптомы и т.д.).
3. Согласовываете удобное время.
4. В назначенный час приезжает доктор и оказывает необходимые услуги (консультации, процедуры и пр.).
Вызов врача на дом в СПб на сайте https://vrachnadom-spb.ru/ оформляется в несколько кликов, здесь же можно посмотреть список специалистов, выезжающих к пациентам (от терапевтов и медсестер до педиатров и кардиологов). Среднее время приезда – 30-60 минут (если помощь нужна сразу после вызова).
Какие услуги врачи оказывают на дому: от консультаций до уколов
Стандартная консультация доктора на дому включает в себя осмотр пациента, сбор данных по жалобам, составление плана диагностики и лечения. Если потребуются лекарства, продающиеся по рецепту, врач выпишет соответствующий документ. Другие услуги оказываются за отдельную плату.
Виды услуг (процедур)
Врачей часто вызывают для постановки капельницы на дому в соответствии с планом лечения. Важное уточнение – доктор использует только свои препараты, гарантируя их качество и безопасность. Такой же принцип действует в случае с уколами. Пациенты могут вызывать медсестру для инъекций (внутривенных, подкожных, внутримышечных). В домашних условиях выполняется много других процедур – установка и замена катетера, детоксикация, обработка пролежней, перевязки, обработка ран и др. Медицинские специалисты проводят на дому диагностику, приезжая с портативными аппаратами (УЗИ, ЭКГ и т.д.), берут анализы. Как итог, помощь врача на дому – это очень удобно. Обращайтесь в надежные клиники и вызывайте квалифицированных специалистов.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИЛАИСТОМ!
Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях
Темы дня
- Печаль Потехиной, расходы Лиговки-Ямской и шансы оппозиции в ЛО: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге
- К вечеру 24 февраля пробки в Петербурге достигли 9 баллов
- В Петербурге разработали брошюру для компаний, желающих включить в свое наименование название города
- За 2021 год в Петербурге планируют поставить 5 памятников
Вызов врача взрослому и ребенку на дом в Санкт-Петербурге. Оказание медицинских услуг на дому: консультация, осмотр, выписка рецептов, процедуры, диагностика.
Поставить укол или капельницу, провести первичное обследование, назначить план лечения – эти и другие услуги врачи могут оказывать на дому, приезжая в удобное время. Услуга вызова медицинского специалиста на дом платная, такой сервис предоставляют частные клиники, в которых работают квалифицированные врачи разного профиля. Пациент получает такую же помощь, как и в клинике, но только в более привычных и комфортных условиях.
Все новости рубрики
- Почему делегировать уборку квартир под аренду выгодно?Спрос на клининговые услуги со стороны арендодателей квартир растет.
- Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском 2» от Setl Group в пяти минутах ходьбы от станции метро «Ломоносовская».
- «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничествеРешение проблемы дефицита иностранных рабочих, возникшего из-за закрытия границ. Холдинг «Бронка Групп» подписал с «Центром трудовых ресурсов» соглашение в области привлечения трудовых мигрантов.
- 29 января 2021, 15:17
- В Смольном рассказали, когда и при каких условиях откроются фуд-кортыВ связи со снижением заболеваемости власти задумались о смягчении антикоронавирусных требований.
- 29 января 2021, 13:14
- В Петербурге ограничивают на несколько месяцев движение вдоль МойкиНа набережной будут ремонтировать подземный коллектор.
|
следующая
- Как наладить отношения с деньгами?Истинным богатством можно считать такое положение, когда есть всё, в чём человек действительно нуждается.
- Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторстваCOVID-19 заставил осваивать новые методы обучения.
- Фото россиян на паспорт запретили подправлятьТакже нельзя фотографироваться в цветных линзах и темных очках.
|
|
следующая
- 24.02
- Печаль Потехиной, расходы Лиговки-Ямской и шансы оппозиции в ЛО: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге
- 24.02
- В Петербурге разработали брошюру для компаний, желающих включить в свое наименование название города
- 24.02
- 23 февраля пятнадцати гражданам, застрявшим на льду Финского залива, понадобилась помощь спасателей
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу
Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.