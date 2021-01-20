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80-летний юбилей производитель Jeep отметит выпуском электромобиля

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24 Февраля 2021, 22:35



Недавно американская компания, занимающаяся выпуском джипов, представила тизер электроверсии внедорожника Jeep Wrangler. Нашим соотечественникам хорошо знакома классическая модель этой марки, которая характеризуется невероятной надежностью и проходимостью.

В ближайших планах производителя — выпустить концептуальное авто в привязке к 80-летнему юбилею бренда, отмечающегося в 2021 г. Электрический внедорожник назван The Road Ahead, что, по сообщению портала Autonews.ru, переводится как «Дорога впереди» и несет идею расширения перспектив.

Фактически такое название содержит намек на планы компании относительно последующего обновления модельного ряда Jeep, одним из представителей которого недавно стал Grand Wagoneer.

Внедорожник Wrangler уже в конце минувшего года обзавелся гибридной версией, на которой монтировалась силовая установка 4xe. Она включает наддувный бензиновый 4-цилиндровый мотор объемом 2 л, пару электродвигателей и аккумуляторный 400-вольтовый блок на 17 кВт/ч. Суммарные параметры такой установки — 637 Нм крутящего момента и мощность 380 л. с.

Комфортное вождение обеспечивают 3 режима езды, которые водитель может выбрать на свое усмотрение:

  • гибридный (Hybrid);
  • электрический (Electric);
  • бензиновый (eSave).

Без подзарядки гибридный внедорожник проезжает около 40 км. В российской версии джипа Wrangler лишь комплектация с единственным типом двигателя — это турбомотор объемом 2 л (272 л. с.). Он работает в паре с АТ (8).

Напомним, что история марки Jeep началась еще в 40-х гг. прошлого столетия, когда американский инженер Карл Пробст впервые сконструировал автомобиль Bantam BRC. Впоследствии машину доработали специалисты более крупных компаний. Она была принята на вооружение американской армией и ее союзниками во время Второй мировой войны, получив негласное прозвище «Джип». А спустя несколько лет — в 1950 г. — Jeep стал зарегистрированной торговой маркой автомобилей такого класса.

Сегодня современные джипы — одни из самых популярных машин-внедорожников. Их отличает отменная управляемость и невероятная устойчивость на любом типе дорожного покрытия. Безопасность езды обеспечивают множество систем: воздушные подушки, парктроник, ABS, ESP, TSC, динамическая разметка у камеры заднего вида и многое другое.

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