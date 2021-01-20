80-летний юбилей производитель Jeep отметит выпуском электромобиля





Недавно американская компания, занимающаяся выпуском джипов, представила тизер электроверсии внедорожника Jeep Wrangler. Нашим соотечественникам хорошо знакома классическая модель этой марки, которая характеризуется невероятной надежностью и проходимостью.

В ближайших планах производителя — выпустить концептуальное авто в привязке к 80-летнему юбилею бренда, отмечающегося в 2021 г. Электрический внедорожник назван The Road Ahead, что, по сообщению портала Autonews.ru, переводится как «Дорога впереди» и несет идею расширения перспектив.

Фактически такое название содержит намек на планы компании относительно последующего обновления модельного ряда Jeep, одним из представителей которого недавно стал Grand Wagoneer.

Внедорожник Wrangler уже в конце минувшего года обзавелся гибридной версией, на которой монтировалась силовая установка 4xe. Она включает наддувный бензиновый 4-цилиндровый мотор объемом 2 л, пару электродвигателей и аккумуляторный 400-вольтовый блок на 17 кВт/ч. Суммарные параметры такой установки — 637 Нм крутящего момента и мощность 380 л. с.

Комфортное вождение обеспечивают 3 режима езды, которые водитель может выбрать на свое усмотрение:

гибридный (Hybrid);

электрический (Electric);

бензиновый (eSave).

Без подзарядки гибридный внедорожник проезжает около 40 км. В российской версии джипа Wrangler лишь комплектация с единственным типом двигателя — это турбомотор объемом 2 л (272 л. с.). Он работает в паре с АТ (8).

Напомним, что история марки Jeep началась еще в 40-х гг. прошлого столетия, когда американский инженер Карл Пробст впервые сконструировал автомобиль Bantam BRC. Впоследствии машину доработали специалисты более крупных компаний. Она была принята на вооружение американской армией и ее союзниками во время Второй мировой войны, получив негласное прозвище «Джип». А спустя несколько лет — в 1950 г. — Jeep стал зарегистрированной торговой маркой автомобилей такого класса.

Сегодня современные джипы — одни из самых популярных машин-внедорожников. Их отличает отменная управляемость и невероятная устойчивость на любом типе дорожного покрытия. Безопасность езды обеспечивают множество систем: воздушные подушки, парктроник, ABS, ESP, TSC, динамическая разметка у камеры заднего вида и многое другое.