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Почему делегировать уборку квартир под аренду выгодно?


© Фото: Pixabay

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Спрос на клининговые услуги со стороны арендодателей квартир растет.

Застройка города, его расширение по всем направлениям продолжается. Строятся новые жилые комплексы, появляются новые дома, коттеджи, объекты недвижимости. Все больше апартаменты и квартиры покупаются как актив для сохранения и умножения капитала, в том числе и через сдачу недвижимости в долгосрочную аренду. И после каждого съезда арендатора, жилые помещения необходимо привести в качественный, удобный вид и сдать выгодно.

В данной ситуации удобно воспользоваться услугами служб клининга. Которые возьму на себя полностью вопросы, связанные с уборкой квартир. Как правило у таких сервисов есть вся техника, оборудование, химия, обученный персонал, который уберет и подготовит коммерческую, жилую недвижимость к долгосрочной сдаче.

При таком подходе экономится время Заказчика, средства - не нужно закупать химию, инвентарь и проводить работы самостоятельно.

ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ, КАК ПРАВИЛО, ЗАВИСИТ ЦЕНА УБОРКИ?

● Площадь квартир играет первую и важную роль при расчете стоимости уборки.
● Уровень загрязнения, количество загрязнений также играет роль.
● Количество окон, балконов которые нужно мыть. Сложность остекления также влияет на цену. Французские окна с растекловкой оцениваются дороже, чем мытье обычных, ПВХ окон.
● Количество санузлов и ванных комнат влияет на цену клининга.
● Удаленность от города или от центра города. Геолокация определенно также влияет на прайс.
● Наличие дополнительных услуг, таких как химчистка мебели, химчистка ковров, выведение запахов увеличивает цену.

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ЛУЧШЕ ВЫБИРАТЬ ПОДРЯДЧИКА?

● Срок и время работы на рынке играет большую роль.
● Наличие положительных и отрицательных отзывов в Интернете. Если есть только пложительные отзывы - то это всегда выглядет немного подозрительно.
● Качественный и количественный состав сотрудников.
● Условия уборки по цене, времени.
● Важно уточнить какой техникой, химией будут убирать у Вас в квартире, ничего не испортят ли, какие есть гарантии.
● Скорость реагирования на заказ.

При оформлении заказа лучше сразу максимально прозрачно рассказать о состоянии квартиры. Обратить внимание клининговой компании на ряд деталей при уборке. Что лучше и тщательнее нужно убрать и помыть. Если есть у Вас сложные люстры, поверхности с позолотой, то лучше обговорить как и в каком порядке будут мыться в квартире дорогие вещи.

 

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