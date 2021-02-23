Почему делегировать уборку квартир под аренду выгодно?

Застройка города, его расширение по всем направлениям продолжается. Строятся новые жилые комплексы, появляются новые дома, коттеджи, объекты недвижимости. Все больше апартаменты и квартиры покупаются как актив для сохранения и умножения капитала, в том числе и через сдачу недвижимости в долгосрочную аренду. И после каждого съезда арендатора, жилые помещения необходимо привести в качественный, удобный вид и сдать выгодно.

В данной ситуации удобно воспользоваться услугами служб клининга. Которые возьму на себя полностью вопросы, связанные с уборкой квартир. Как правило у таких сервисов есть вся техника, оборудование, химия, обученный персонал, который уберет и подготовит коммерческую, жилую недвижимость к долгосрочной сдаче.

При таком подходе экономится время Заказчика, средства - не нужно закупать химию, инвентарь и проводить работы самостоятельно.

ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ, КАК ПРАВИЛО, ЗАВИСИТ ЦЕНА УБОРКИ?