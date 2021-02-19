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Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group

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«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском 2» от Setl Group в пяти минутах ходьбы от станции метро «Ломоносовская».

ЖК «Стрижи 2» состоит из пяти корпусов и детского сада. Он продолжает оригинальную архитектурную концепцию проекта первых «Стрижей»: высота домов возрастает постепенно от 10 до 24 этажей. Ближе к парку – малоэтажные, дальше от парка – высотные секции. Отсюда открываются восхитительные панорамы города.

Навесные вентилируемые фасады будут облицованы керамогранитом и кирпичом, используется энергоэффективное светоотражающее остекление. Основной бежевый тон фасадов дополнят оранжевые, бордовые и серые акценты.

В ЖК «Стрижи 2» дворы расположены на стилобатах в нескольких метрах от земли, чтобы разделить пешеходные и автомобильные потоки. Для машин предусмотрены подземные паркинги. Внутри квартала будет создано общественное пространство с игровыми и спортивными площадками, зоной отдыха и лужайкой для йоги. Для детей здесь установят площадки SetlKids, разработанные эксклюзивно для Setl Group. Концепция SetlKids создавалась совместно с детскими психологами и нацелена на всестороннее развитие детей.

Первыми в продажу поступят 3 корпуса, в них представлен большой выбор планировок: от студий до 3-комнатных евроформата. Квартиры в ЖК «Стрижи 2» сдаются с чистовой отделкой в двух цветовых вариантах – «Ваниль» и «Шоколад». Все решения разработаны по заказу Setl Group и не представлены в широком доступе.

Дома планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года.

ЖК «Стрижи в Невском 2»: г. Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, кадастровый номер ЗУ 78:12:0007125:235. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Сити». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Фактические элементы благоустройства, а также материалы отделки фасада, входных групп и других мест общего пользования, квартир и других помещений строящегося жилого дома могут отличаться от указанных. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре с застройщиком. С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555.

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