Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group

ЖК «Стрижи 2» состоит из пяти корпусов и детского сада. Он продолжает оригинальную архитектурную концепцию проекта первых «Стрижей»: высота домов возрастает постепенно от 10 до 24 этажей. Ближе к парку – малоэтажные, дальше от парка – высотные секции. Отсюда открываются восхитительные панорамы города.

Навесные вентилируемые фасады будут облицованы керамогранитом и кирпичом, используется энергоэффективное светоотражающее остекление. Основной бежевый тон фасадов дополнят оранжевые, бордовые и серые акценты.

В ЖК «Стрижи 2» дворы расположены на стилобатах в нескольких метрах от земли, чтобы разделить пешеходные и автомобильные потоки. Для машин предусмотрены подземные паркинги. Внутри квартала будет создано общественное пространство с игровыми и спортивными площадками, зоной отдыха и лужайкой для йоги. Для детей здесь установят площадки SetlKids, разработанные эксклюзивно для Setl Group. Концепция SetlKids создавалась совместно с детскими психологами и нацелена на всестороннее развитие детей.

Первыми в продажу поступят 3 корпуса, в них представлен большой выбор планировок: от студий до 3-комнатных евроформата. Квартиры в ЖК «Стрижи 2» сдаются с чистовой отделкой в двух цветовых вариантах – «Ваниль» и «Шоколад». Все решения разработаны по заказу Setl Group и не представлены в широком доступе.

Дома планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года.



