«Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве

Принятое соглашение поможет решить проблему нехватки рабочих кадров для бизнеса Санкт-Петербурга путем организованного привлечения иностранных граждан на временную трудовую деятельность.

Значительную часть рабочих позиций в России составляют трудовые мигранты. Закрытие границ в связи с пандемией создало дефицит кадров и потребовало решения проблемы. Одним из таких решений стало соглашение между «Центром трудовых ресурсов» и холдингом «Бронка Групп», призванное организовано набирать иностранных работников для работы на городских предприятиях.

Краткая информация об управляющей компании «Бронка Групп»

Холдинг «Бронка Групп» управляет несколькими крупными активами, работая в сфере нефтегазовой и легкой промышленности, fashion-индустрии, общественного питания, оказания услуг населению и др.

В число активов управляющей компании входит глубоководный порт «Бронка» (крупный транспортный центр), завод «Измерон», ПНК им. Кирова и другие объекты.

Компания успешно инвестирует в разные сегменты российской экономики, включая стратегические направления. Центральный офис холдинга находится в Санкт-Петербурге. Читайте о холдинге Бронка новости на странице пресс-центра, здесь публикуется актуальная информация.





Решение кадрового дефицита с помощью трудовых мигрантов



Из-за закрытия границ и приостановки потока зарубежной рабочей силы предприятия Санкт-Петербурга столкнулись с серьезной нехваткой кадров в разных сферах:



- строительства и благоустройства;

- ЖКХ и клининга;

- общественного питания и др.



Россияне, даже оставшиеся без работы, не всегда готовы занимать освободившиеся позиции, на которых раньше обычно работали мигранты. Городу нужна трудовая сила из-за рубежа, и соглашение между холдингом и «Центром трудовых ресурсов» направлено именно на решение этого вопроса.В лице компании «Бронка» был найден надежный и опытный партнер, способный организовать «целевой» набор иностранных граждан на закрытие конкретных позиций в уже упомянутых и других сферах, это позволит устранить кадровый дефицит и даст городскому бизнесу необходимые трудовые ресурсы.Соглашение было подписано в конце декабря 2020 года. Холдинг планирует комплексно подойти к вопросу, в том числе организовать процесс обучения трудовых мигрантов, повышая квалификацию иностранных рабочих с учетом требований работодателя. Со стороны компании мигрантам будет оказана помощь в оформлении разрешений на право пребывания и работы на территории РФ. Услуги будут оказываться на базе Единого центра документов (одного из активов холдинга в Санкт-Петербурге).











