Специалисты рассказали, чем опасна манка по утрам

Многие петербуржцы на завтрак предпочитают каши и не подозревают, что некоторые виды могут нанести вред здоровью. В связи с этим специалисты рассказал о каше, которая может навредить организму.

Фото: pxhere

Специалисты рассказали, что манная каша не рекомендуется к употреблению на завтрак из-за отсутствия полезных микроэлементов и повышения уровня глюкозы в крови, сообщает МК в Ленобласти.

Отмечается, что манка на 85% состоит из быстрых углеводов, которые не могут обеспечить человека энергией на длительный срок. Также в ней мало содержится полезных микроэлементов и много глютена.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Российской Федерации многие жители, страдающие кожными заболеваниями, занимаются самолечением. Однако, по мнению дерматолога и заместителя главврача Центра специализированных видов медицинской помощи Натальи Некрасовой, они не подозревают какая опасность грозит из-за того лечения.