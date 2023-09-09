В Петербурге налог на имущество в 2024 году не изменится

В Санкт-Петербурге в 2024 году власти сохранят налоговую ставку на имущество на отметке 1,5%. Кроме того, в правительстве добавили, что минимальная площадь помещений, по которой начисляют кадастровую стоимость, не снизится.

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В следующем году правительство Северной столицы планирует сохранить налоговую ставку на имущество на уровне 1,5%. Так, власти решили не повышать ее размер, сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатора Алексей Корабельников.

Вице-губернатор отметил, что также останется без изменений минимальная площадь помещений, по которой начисляют кадастровую стоимость. В настоящее время она составляет 1000 квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге специалисты провели перерасчет кадастровой стоимости 3,4 млн объектов недвижимости. Оказалось, что общая сумма выросла на 78,5 процента.