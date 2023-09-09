Ученые выяснили, какие витамины могут стать причиной развития рака

Шведские исследователи провели исследование в рамках которого стало известно, что избыток некоторых витаминов может стать причиной развития онкологических заболеваний. В группе риска оказались любители смузи и здорового питания.

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Ученые из Стокгольма провели обширный анализ влияния определенных витаминов на развитие онкологических заболеваний, сообщает AllNW.

Исследователи выяснили, что к развитию онкологических заболеваний может привести переизбыток витаминов С и Е. Согласно результатам эксперимента, в группе риска находятся ценители смузи и здорового питания.

Отмечается, что переизбыток этих витаминов провоцирует развитие раковых клеток в легком. Однако россиянам не следует отказываться от них. Ведь и дефицит отрицательно скажется на здоровье человека. Специалисты советуют искать золотую середину.