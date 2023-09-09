Врач рассказала, почему петербуржцам не стоит самостоятельно лечить кожные заболевания

В Российской Федерации многие жители, страдающие кожными заболеваниями, занимаются самолечением. Однако, по мнению дерматолога и заместителя главврача Центра специализированных видов медицинской помощи Натальи Некрасовой, они не подозревают какая опасность грозит из-за того лечения.

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Некрасова рассказала, что самолечение не помогает россиянам избавиться от проблемы. Наоборот, зачастую из-за этого заболевание только прогрессирует. По ее словам, в случае осложнений и самолечения специалистам сложнее лечить пациента, сообщает МК в Калининграде.

Врач добавила, что это «реалии нынешнего времени».

Напомним, что в Санкт-Петербурге врачам удалось улучшить способ лечения детей с вывихом и подвывихом бедра. Так, специалистам удалось создать многофункциональный ортез, который упрощает работу с маленькими пациентами с такой травмой.