Врач рассказала, почему петербуржцам не стоит самостоятельно лечить кожные заболевания
В Российской Федерации многие жители, страдающие кожными заболеваниями, занимаются самолечением. Однако, по мнению дерматолога и заместителя главврача Центра специализированных видов медицинской помощи Натальи Некрасовой, они не подозревают какая опасность грозит из-за того лечения.
Некрасова рассказала, что самолечение не помогает россиянам избавиться от проблемы. Наоборот, зачастую из-за этого заболевание только прогрессирует. По ее словам, в случае осложнений и самолечения специалистам сложнее лечить пациента, сообщает МК в Калининграде.
Врач добавила, что это «реалии нынешнего времени».
Напомним, что в Санкт-Петербурге врачам удалось улучшить способ лечения детей с вывихом и подвывихом бедра. Так, специалистам удалось создать многофункциональный ортез, который упрощает работу с маленькими пациентами с такой травмой.