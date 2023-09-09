Лже-сотрудники ФСБ обманули петербургского профессора на 9 млн рублей

В Петербурге пожилой профессор одного из университетов доверился мошенникам и перевел им крупную сумму денег. Так, липовые сотрудники ФСБ смогли обогатиться на 9 млн рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 8 сентября, в полицию поступило сообщение от 68-летнего жителя, работающего профессором в одного из университетов города на Неве. По словам заявителя, он стал жертвой мошенников.

Правоохранители выяснили, что пожилому жителю позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мошенник убедил мужчина, что его деньги пытаются выкрасть, поэтому их необходимо перевести на безопасный счет.

Доверчивый петербуржец отправил злодею 9 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пенсионер в Приморском районе потерял более 13 миллионов рублей, переведя их мошенникам. Правоохранители начали расследовать данный инцидент.