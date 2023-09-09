Петербургская компания за день реализовала облигации на 500 млн рублей

В Петербурге компания, занимающаяся производством сувениров, продала облигации на 500 млн рублей всего за один день. Таким образом организация сможет покрыть потребности в оборотных средствах и инвестициях.

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В культурной столице компания «Проект 111» смогла реализовать первый выпуск ценных бумаг на 500 миллионов рублей. Такую сумму удалось заработать всего за один день, сообщает МК в Питере.

Отметим, что облигации производителя сувениров являются трехлетними. Номинальная стоимость одной облигации составила 1000 рублей. Так, программа действует 15 лет с даты ее запуска.

Компания планирует таким образом покрыть потребности в оборотных средствах и инвестициях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что власти Петербурга предоставят три земельных участка для продления проспекта Ветеранов. Протяженность дороги составят 1,7 километра.