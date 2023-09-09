В Петербурге количество отравившихся едой из доставки выросло до 69, у одного нашли сальмонеллу

В Петербурге почти 70 жителей отравились едой, заказанной в популярном сервисе доставки. Так, под наблюдением медиков остаются 44 пациента, из которых один ребенок. Кроме того, по результатам тестов у одного из пострадавших выявили наличие вируса сальмонеллы.

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В Северной столице количество пострадавших от некачественной еды из сервиса доставки выросло до 69, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Петербурга.

В ведомстве отметили, что, согласно результатам ПЦР-теста одного из пострадавших, причиной отравления стал вирус сальмонеллы. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 44 пациента.

Специалисты Роспотребнадзор продолжает проводение экспертиз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге продолжают поступать люди, отравившиеся после употребления еды из сервиса доставки. Так, в стационар госпитализировали уже 41 пациента. Среди пострадавших есть один ребенок.