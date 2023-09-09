В Ленобласти ребенок оказался в больнице после падения с дивана

В Тихвинском районе Ленинградской области ребенок серьезно пострадал после того, как упал с дивана. Так, пятимесячная девочка упала пока мама не видела. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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В пятницу, 8 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в одну из больниц Тихвина была госпитализирована пятимесячная девочка в тяжелом состоянии. Ей диагностировали повреждения различной степени тяжести, сообщает Neva.Today.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что девочка рухнула с дивана на пол в квартире. Оказалось, что инцидент произошел по недосмотру матери.

Полицейские установили, что семья пострадавшей полная и на учете в ПДН не состоит. Однако оба родителя пострадавшей девочки являются безработными.

Напомним, что в Кингисеппском районе Ленинградской области в подвале дома местный житель обнаружил два сгнивших трупа. Тела направлены в морг для установления причины смерти.