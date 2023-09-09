Петербуржцы массово отравились едой, заказанной через сервис доставки

В Петербурге заказ доставки на дом для 34 местных жителей закончился отравлением острой кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Специалисты выявили нарушения в производстве, хранении и реализации продукции.

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В культурной столице устанавливают обстоятельства, которые привели к массовому отравлению 34 петербуржцев, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве отметили, что причиной отравления стала готовая еда «Грин Бокс», которую поставлял сервис «Самокат». Сотрудники Роспотребнадзора организовали санитарно-эпидемиологические расследования.

Оказалось, что помещения для хранения еды не соответствуют требованиями. Так, эксперты выявили ошибки в технологии производства, хранения и реализации продукции. Также стало известно, что персонал не проходил медосмотры.

Отметим, что с 8 сентября компании временно запретили заниматься производством еды.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге число пострадавших от отравления в школе Кировского района стало больше 50. Специалисты устанавливают причины произошедшего и проводят экспертизу.