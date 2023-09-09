В Петербурге продолжается бабье лето

В Санкт-Петербурге погода остается по влиянием антициклона. В этот раз он принесет разрозненные поля облаков, которые не смогут стать причиной дождей.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице в субботу, 9 сентября, погода продолжает формироваться под влиянием антициклона. Так, в городе ожидается облачная погода, но без осадков. Солнечные лучи также порадуют местных жителей, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, по Ленобласти местами потеплеет до +23 градусов.

Леус добавил, что в воскресенье также без осадков и до +23 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Утром местами в регионе возможны небольшие дожди, будет облачно с прояснениями.