В Москве пропал директор петербургского ФМБА

В Москве пропал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России. В последний раз его видели с дочерью.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В четверг, 7 сентября, в российской столице пропал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России. В последний раз его видели 3 сентября, когда он гулял с дочерью, сообщает МК в Питере.

Девушка занялась поисками отца. Известно, что директора ФМБА уволили 3 сентября по подозрению в нарушении ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Отмечается, что в настоящее время местонахождение пропавшего никому неизвестно.

Напомним, что в Египте спасатели начали поиски пропавшей многодетной матери из Петербурга, которая погрузилась на запрещенную глубину с группой дайверов. Женщина приехала в отпуск с супругом.