Петербургская полиция отправила в военкоматы полсотни мигрантов после проверки на крупном вещевом рынке

В Санкт-Петербурге прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. После проверки больше 50 человек в дополнение получили повестки в военкоматы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В этот раз профилактический рейд прошел на крупном вещевом рынке, его провели 6 сентября, сообщает «МК в Питере». В ходе мероприятия правоохранители проверили четыре сотни человек.

Отмечается, что три четверти граждан, которых досмотрели специалисты, оказались иностранцами, из них — 32 не соблюдали миграционное законодательство. Всех нарушителей отправили в отделы полиции.

Кроме того, 56 иностранцев получили повестки в военкоматы для дальнейшей постановки на учет.