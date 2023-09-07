Потребительский рынок Петербурга и сфера общепита постепенно приходят в себя

В Санкт-Петербурге наблюдается восстановление потребительского рынка и укрепление сферы общественного питания. Такая тенденция складывается вместе со снижением тревожности граждан.

Фото: Николай/Овсянников

Согласно данным аналитиков и отчетам Петростата, оборот оптовой торговли в Петербурге за июль 2023 года составил около 1,300 миллиарда рублей, сообщает АБН. Известно, что новые показатели на 4,6% превышает итоги июля 2022 года.

Правда, за первые семь месяцев показатель упал на 23,3% до 10,674 триллионов рублей. В свою очередь, оборот розничной торговли за второй месяц лета составил чуть больше 191 миллиарда рублей и, таким образом, вырос на 18,1%. С января по июль он составил 1258,5 миллиарда рублей, увеличившись на 2,7%.

Похожая ситуация и в Ленобласти. То есть, вырос как оборот оптовой, так и розничной торговли. По мнению специалистов, восстановление потребительского рынка связано с уменьшением страхов покупателей и остановкой преждевременных закупок якобы дефицитных товаров.

Стабилизировался и петербургский рынок общественного питания, в частности из-за доставок. Заказы на дом сейчас составляют почти треть всех чеков. Но некоторые специалисты опасаются, что валютная волатильность и снижение покупательной способности могут стать преградами для развития рынка.

Одновременно с этим индекс роста потребительских цен в отрасли общепита составил не менее 15% за последний год, заметил один из экспертов. Таким образом, увеличение оборота отражает лишь рост стоимости, а не увеличение дохода бизнеса и его рентабельности.