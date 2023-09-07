В Луге участникам форума «Ладога» представили стенд Ленинградской области

Под Петербургом проходит молодежный форум «Ладога», на котором побывал и глава региона Александр Дрозденко. Участники мероприятия смогли познакомиться со стендом Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Осмотр экспозиции в Луге Дрозденко начал с частушки: «Мимо тещиного дома просто так я не пройду». Как сообщает Онлайн47, показом стенда Ленобласти участникам молодежного форума «Ладога» все не закончилось. Перед гостями также выступили танцевальные коллективы под исполнение русских народных песен.

В четверг, 7 сентября, идет уже четвертый день форума. Вместе с губернатором его посетили полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, а также представители делегаций разных городов и областей федерального округа.

В ходе мероприятия также была презентована выставка, посвященная «Молодежному Серебряному ожерелью России» и регионам СЗФО.

Примечательно, что следующим этапом рабочей поездки стало участие Дрозденко в интерактивной прорамме на территории форума, включая рисование картины в технике флип-флоп арт, изготовление окопных свечей и высадку деревьев «Аллеи Героев».