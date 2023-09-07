«Жемчужную плазу» на Петергофском шоссе хотят передать екатеринбургскому девелоперу

В Санкт-Петербурге торгово-развлекательный центр «Жемчужная плаза» может перейти новому владельцу. Предполагается, что объект отойдет екатеринбургскому девелоперу.

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«Жемчужная плаза» находится в Красносельском районе и занимает площадь в 93 тысячи «квадратов» на Петергофском шоссе. В перспективе новым владельцем объекта может стать девелопер «Проспект групп» из Екатеринбурга, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что в настоящее время уральский застройщик ведет переговоры с финским строительным концерном SRV Group. При этом «Проспект групп» намерен выкупить половину «Жемчужной плазы», первые шаги для передачи ТРЦ уже сделаны. Еще 50% объекта девелопер может перенять у китайской строительной компании Shanghai Industrial Investment Company.

Напомним, что «Жемчужная плаза» осталась последним российским активом SRV Group. Консультанты считают, что рыночная стоимость объекта составляет около 8-11 миллиардов рублей.

Примечательно, что SRV Group уже не в первый раз работает с «Проспект групп». ТЦ «Охта Молл» на Брантовской дороге был также передан во владение девелопера с Урала.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сделку по продаже «Невского центра» в Северной столице новому владельцу оценили почти в 10 миллиардов рублей.