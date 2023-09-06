Стали известны подробности взрыва пауэрбанка в гимназии Петербурга

В одном из учебных учреждений Петербурга произошла чрезвычайная ситуация, связанная с зарядным устройством. Сначала ученики услышали хлопок, а потом все заволокло дымом. Оказалось, что в рюкзаке у юной горожанки взорвался пауэрбанк.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Инцидент произошел в гимназии Василеостровского района. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил телеканалу «360», что никто в результате взрыва устройства не пострадал. Была проведена экстренная эвакуация.

Владелица опасного пауэрбанка также осталась цела. Сам взрыв произошел на третьем этаже гимназии, но дым сразу заполнил весь коридор.

После эвакуации и проведения всех необходимых мероприятий все вернулись к занятиям, отметил источник. Еще один очевидец добавил, что дым, который заполнил все пространства коридора был достаточно едким, но детей и учителей быстро эвакуировали, поэтому опасными веществами никто не успел надышаться.

Известно, что взрыв произошел утром 6 сентября. Устройство пришло в негодность уже после того, как девочка подключила его к телефону и положила все в рюкзак.