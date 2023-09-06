Автомобилистам объяснили, какие предметы нельзя устанавливать на лобовом стекле

С осени в России вступило в силу новое постановление для водителей, согласно которому на лобовом стекле не должно быть лишних предметов. Специалисты напомнили, что подразумевается под этим понятием, а также распространяется ли запрет на навигаторы.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлевая.

Новое правило, нарушение которого может повлечь за собой штраф, заработало с 1 сентября 2023 года. Уточняется, что автолюбитель не может использовать транспорт, если в салоне установлены дополнительные предметы, которые мешают обзорности. В противном случае нарушитель заплатит минимум 500 рублей, сообщает «МК в Мурманске».

При этом под «дополнительными предметами» понимается не все. В МВД РФ на это ответили, что штраф выпишут тогда, когда предметы на лобовом стекле на самом деле мешают водителю следить за дорогой.

При этом такое же правило действовало и раньше, просто почти никто не обращал на него внимание, заметил один из экспертов. В свою очередь, запрета на регистраторы и навигаторы не вводится. Прибор должен быть прикреплен аккуратно, где-то в уголке или у зеркала заднего вида.