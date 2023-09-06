Территорию салонов крупного автодилера в Петербурге могут приспособить под жилье

В Санкт-Петербурге на месте салонов известного автодилера может появиться новое жилье. Речь идет о территориях между Союзным и Дальневосточным проспектами.

Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Сейчас на указанных участках находится автомобильный салон. В частности, «Автопродикс», принадлежащий ООО «Автоцентр Инфинити», занимает площадь 0,9 га. Он размещен на территории между Союзным и Дальневосточным проспектами, сообщает АБН.

ООО «Автоцентр Инфинити» уже готовит соответствующие документы в проект планировки на двух проспектах.

До этого комиссия по внесению изменений в генеральный план Петербурга уже согласовала заявку на перевод из зоны инженерной инфраструктуры в зону будущих многоэтажек еще один участок, который находится на Дунайском проспекте. Известно, что здесь расположен автомобильный салон площадью 1,58 га.