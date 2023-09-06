В рамках фестиваля уличного искусства из Ленобласти по всей Росси протянется арт-маршрут

Под Петербургом организовали специальный маршрут из арт-объектов, который в дальнейшем протянется по разным уголкам страны и позволит желающим поближе познакомиться с уличным искусством.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Реализацией проекта «Мультицентр: моя Вселенная» занялись воспитанники «Мультицентра» во Всеволожске, которые и создали уличный маршрут из арт-объектов. Его начало заложили в Ленинградской области, но в дальнейшем с произведениями смогут познакомиться жители из разных уголков России, сообщает IVBG.

Директор «Мультицентра» Ирина Дрозденко подчеркнула, что ключевая миссия проекта состоит в том, чтобы подарить людям свободу, в частности возможность выбрать профессию по душе. Отмечается, что в рамках мероприятия воспитанники центра могут проявить себя.

Уже сейчас гости фестиваля уличного искусства вместе с художниками превратили стены зданий в произведения искусства, а также создали арт-объекты, которые будут экспонироваться на разных выставочных площадках Ленобласти и всей страны.

Напомним, что Мультицентр социальной и трудовой интеграции был создан во Всеволожске и является единственным на территории СЗФО учреждением, которое занимается профобучением инвалидов.