Музыка военных лет будет звучать у Дворцового моста две ночи подряд

На протяжении двух ночей в Петербурге разводка одного из самых известных мостов будет сопровождаться музыкой военных лет. Мероприятие приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Речь идет о Дворцовом мосте. Так, с 8 на 9 сентября и c 9 на 10 сентября пройдет звуковое шоу «Поющие мосты». Переправу разведут под песни военных лет, сообщает «МК в Питере».

Очередные «Поющие мосты» в Петербурге связаны с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Напомним, что город отметит праздник 27 января 2024 года.

Уточняется, что в шоу задействуют как симфонические, так и песенные композиции. В частности, прозвучат фрагменты первой части седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, а также записи песен Клавдии Шульженко и Лидии Руслановой. «Священная война» станет заключительной частью мероприятия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области проверили на прочность конструкцию моста через Свирь.