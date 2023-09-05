В Петербурге Служба «112» обработала почти 300 тысяч звонков за август

Служба экстренных вызовов «112» приняла в Культурной столице за август почти 300 тысяч звонков и СМС. В день приблизительно было по 10 тысяч обращений.

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Как стало известно, за последний месяц лета в Санкт-Петербурге Служба экстренных вызов «112» приняла очень много вызовов. Самое большое их количество было зафиксировано 7 августа. Тогда операторы обработали 10,7 тысячи звонков.

Всего в августе 2023 года поступило 296 тысяч вызовов и СМС. В среднем в день обрабатывалось 10 тысяч обращений от граждан, пишет петроград.ру.

Отмечается, что сотрудникам МЧС было направленно 6,5 тысячи обращений, 78,5 тысячи поступили в полицию. Еще 77 тысяч были перенаправлены в скорую помощь, и также две тысячи обращений в службу газа. Также 18 тысяч обращений требовали комплексного взаимодействия сразу нескольких служб.