В Петербурге появиться калининградский пармезан

Калининградские производители пармезана и дорблю начали выпуск своей продукции в индустриальном парке «Черняховск» в регионе. Готовые продукты будут поставляться в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

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Производители пармезана и дорблю из Калининграда запустили новое производство в индустриальном парке «Черняховск» в регионе. Проект реализует СППК «Калининградское молоко», в которое было вложено порядка 50 миллионов рублей, пишет мк-калининград.

Имеющиеся теперь мощности позволят перерабатывать 28 тонн молока в день, четыре из которых будут идти на выпуск пармезана. Директор кооператива Роман Соколов подчеркнул, что первые партии данного сыра появятся уже в ближайшее время. Первый пармезан стоит ждать в начале 2024 года.

Отмечается, что приблизительно 20 процентов сыра, который выпускается в Калининградской области, остается в регионе. Оставшаяся часть продукции отправляется в остальные регионы РФ.