Мультицентр во Всеволожске отметил свой День рождения

Мультицентр во Всеволожске отметил свой день рожденья учреждения торжественной линейкой. Учащиеся дали традиционную присягу и клятвы.

Фото:lenobl.ru

Во Всеволожске проходит торжественная линейка в честь дня рождения Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Директор учреждения Ирина Дрозденко пожелала воспитанникам, чтобы в их жизни всегда ба возможность учиться и обретать новые знания, сообщил ivbg.ru.

Во время торжественной линейки воспитанники Мультицентра дали традиционную «присяги обучающимися Мультицентра» — клятвы верности и чести «всегда и везде хранить доброе имя Мультицентра». Кроме того, состоялась церемония передачи флага учреждения от выпускников к новичкам.

12 сотрудников учреждений получили почетные грамоты и благодарностей. Данное медучреждение занимается профобучением инвалидов, которые позволят им обладать различными специальностями.