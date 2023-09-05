Россияне купили за 2023 год в 2,6 раза больше машин чем в прошлом

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России в 2,6 раза в сравнении с показателями 2022 года. В августе было реализовано более 100 тысяч автомобилей.

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Россияне стали в 2,6 раза чаще покупать легковые автомобили, чем в 2022 году. За август текущего года дилеры продали более 100 тысяч автомобилей, самыми популярными из которых была отечественная марка Lada.

Отмечается увеличение спроса на машины китайских брендов, таких как Chery, Haval и Geely. В топ 10 по продажам также попали марки Kia, Toyota и Hyunday, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что хуже всего обстоят дела с корейскими автомобиля, спрос на которые упал на 20 процентов. Наибольший рост при этом, среди иномарок, показала китайская Changan, спрос на которую увеличился в 37 раз. За восемь месяцев 2023 года удалось продать почти 607 тысяч новых машин, что на 41% больше результатов 2022 года.