Эксперты дали рекомендации по похудению

Эксперты озвучили привычки, которые негативно сказываются на эффекте похудения и снижают эффективность тренировок. Среди них задержка дыхания во время упражнений и излишнее облокачивание на тренажерах.

Фото: phere

Специалисты отмечают, что задержка дыхания во время тренировок может негативно сказаться на их результативности. Эффект также снижается, если человек облокачивается на ручки тренажеров, когда это не требуется, сообщает неватудэй.

Чтобы избежать травм, эксперты рекомендуют делать разминку. Также не рекомендуется каждый день проводить тренировки, особенно если человек имеет высокий вес.

Распространенной ошибкой при похудении является практика голодания и отказа от воды. Если во время активных тренировок не пить, то может произойти перегрев организма. Во время физической активности рекомендуется пить каждые 15-20 минут, а после них перекусить углеводами, например, бананом.