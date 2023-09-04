На Московско-Дунайской развязке начали новый этап работ

В Северной столице начался новый этап строительства Московско-Дунайской развязки. Новый маршрут должен будет открыт для водителей в 2025 году.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге начался новый этап строительства Московско-Дунайской развязки, которая должна улучшить дорожную ситуацию в южной части города. Максимальная высота здесь достигает 8 метров.

Строители отметили, что новые развязки необходимы Петербургу, а места для них не хватает. Вследствие чего приходится строить развязки на высоте. Данный маршрут для трассы выбирали долго, поэтому трасса получится максимально прямая, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Строители отмечают, что самым сложным было возвести основание для эстакады, которые могли задеть всевозможные инженерные коммуникации. Например, для строительства на Витебском проспекте пришлось провести земельные работы, чтобы не задеть коммуникации.

Новый маршрут от Московского шоссе до Витебского проспекта должен быть закончен в 2025 году. Перед завершением строительства должно будет пройти благоустройство территории.