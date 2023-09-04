Эксперты подсказали как помочь ребенку включится в учебный процесс после каникул

Новый учебный год начался для российских школьников, но не всем просто сразу переключиться с длинных каникул на учебу. Именно поэтому некоторые эксперты сделали ряд рекомендаций как помочь школьнику учится с удовольствием.

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Новый учебный год позволит школьникам получить не только новые впечатления, но и знания. Однако детский тренер по развитию памяти, внимания и мышления Наталья Фадеенко отметила, что резкий переход от отдыха к учебе может вызвать у ребенка открытый или срытый протест.

Основной причиной является сама природа мозга, которая скорее нацелена на сохранение энергии и прикладывание наименьших усилий. Помочь решить эту проблему может прохождение ребенком онлайн-курса на интересную ему тему или просмотр учебно-познавательных фильмов, в процессе которого необходимо рассуждать, сообщил Brif.

Еще одним важным инструментом является тренировка внимания. Сделать это можно путем целенаправленных действий школьника на протяжении 15 минут в день. В результате это заметно поднимает концентрацию и позволяет ему держать во внимании больший объем информации.

Преподаватель русского языка и литературы Валентина Грималовская добавила, что для более быстрого включения в учебный процесс может помочь повторение старого учебного материала. Однако это нужно делать дозировано и ненавязчиво, чтобы не вызвать агрессивную реакцию.

Врач-психотерапевт и нутрициолог Дарья Русанова также рекомендует употреблять продукты богатые витаминами и микроэлементами. Они способны повысить активность интеллектуальной деятельности.