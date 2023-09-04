В Ленобласти начался архитектурный конкурс по создание единой концепции Дороги Жизни
В Ленинградской области стартовал архитектурный конкурс на разработку единой концепции обновления Дороги Жизни. Итоги конкурса должны озвучить 22 ноября.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился со своими читателями завораживающими фотографиями суперлуния. Они были сняты на фоне мемориала Разорванное кольцо у Ладоги на Дороге жизни, сообщает Онлайн47.
Глава региона также напомнил, что в Ленобласти стартовал архитектурный конкурс на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни. Принять в нем участие могут студенты из профильных российских вузов.
Глава региона отметил, что только молодые специалисты могут разработать проект, которые заинтересует людей из разных возрастных категорий. Дрозденко пожелал всем продуктивной недели и подчеркнул, что итоги конкурса будут подведены 22 ноября.