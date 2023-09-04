В Ленобласти начался архитектурный конкурс по создание единой концепции Дороги Жизни

В Ленинградской области стартовал архитектурный конкурс на разработку единой концепции обновления Дороги Жизни. Итоги конкурса должны озвучить 22 ноября.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился со своими читателями завораживающими фотографиями суперлуния. Они были сняты на фоне мемориала Разорванное кольцо у Ладоги на Дороге жизни, сообщает Онлайн47.

Глава региона также напомнил, что в Ленобласти стартовал архитектурный конкурс на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни. Принять в нем участие могут студенты из профильных российских вузов.

Глава региона отметил, что только молодые специалисты могут разработать проект, которые заинтересует людей из разных возрастных категорий. Дрозденко пожелал всем продуктивной недели и подчеркнул, что итоги конкурса будут подведены 22 ноября.