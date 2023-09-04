Названы продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью

Употребление осенью продуктов богатых витамином C поспособствует укреплению иммунной системы. Среди них особенно можно выделить цитрусовые и цветную капусту.

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Среди продуктов богатых витамином С и способных укрепить иммунитет человека осенью, особо можно выделить цитрусовые, цветную капусту, болгарский перец, гранат, айва и яблоки. Кроме того, этот витамин является еще и эффективным антиоксидантом, сообщил телеканал 360.

Также осенью стоит чаще употреблять продукты богатые жирорастворимыми витаминами А, Е и К. эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева порекомендовала включить в свой рацион тыкву, репу, красную рыбу и орехи. Употребление их также может повысить иммунитет.

Также осенью важно употреблять витамин D. Он содержится в морской рыбе, яйцах и грибах и способствует укреплению костей.

Последнее, на что стоит обратить внимание, это продукты с натуральным бактерицидным и противовирусным действием. Среди них лук, чеснок и имбирь.