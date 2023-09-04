Дети требуют жертв? Десятки гектаров леса уничтожат в Петербурге

Два десятка гектара вековых елей в Зеленогорске, ставших домом для редких видов птиц и животных, больше, кажется, не нужны городу. Участок северо-восточнее Паровозной улицы решили использовать для строительства образовательных учреждений – такое целевое назначение дали территориям после 17 июля 2023 года. Пожертвовать лесом чиновники Смольного решили ради строительства, судя по проекту, элитной школы-пансионата на 2000 мест. Кто там будет учиться – большая загадка, но вот леса в Петербурге точно станет меньше.

Фото: Neva Today

Орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Головань, который проводил исследование этих мест в 2022 году, отметил, что в лесу живут белоспинные, малые пестрые и трехпалые дятлы, желны, глухари и рябчики. Под ногами – уязвимые печеночники, лишайники и мхи, гадюки и веретеницы, муравейники и рытвины, оставленные кабанами, пишет Neva.Today.

Участок соседствует с двумя официально признанными «зелеными» зонами. Их должны охранять, но в жизни границ нет, полностью все участки – единая экосистема. Местность под вырубку не отличается от своих соседей, только на деревьях – со стороны леса, чтобы не было видно с дороги – оранжевые метки краской, видимо, на вырубку.

В 2005 году участок сделали зоной для застройки жилыми домами. Специалисты территорию вживую тогда не осматривали, о смене статуса участка местные жители узнали только 15 лет спустя.

В прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума Смольный договорился о сотрудничестве с «Газпромом» в реализации соцпроектов. Среди проектов, о которых шла речь, – строительство школы на две тысячи учеников в Зеленогорске, как раз нам том участке леса. В Фонде социальных инициатив Газпрома уточнили позже, что участок им предложили сами чиновники.

Петербуржцы отправили множество просьб включить территорию в список зеленых насаждений. Однако в комитете по контролю за имуществом на обращения пока не ответили. В начале 2023 года проходили общественные слушания по трем проектам застройки этой территории — строительства комплекса зданий и двух дорог. Просьбу петербуржцев отказаться от проведения работ не отразили в заключении, следует из материалов на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

По словам представителей комитета имущественных отношений участок «договорными отношениями не обременен с Фондом поддержки социальных инициатив “Газпрома”» и «постановления о предоставлении для строительства не издавались». Согласно выписке из ЕГРН, сведений о зарегистрированных правах на этот участок нет. Неясно, как без регистрации прав собственности проводятся изыскания и помечаются, предположительно под вырубку, деревья.

Реализация социальных объектов, которым по сути должна являться школа, – это часть Национальных проектов Президента России, однако при рассмотрении данного проекта «Газпрома», чиновники при выделении лесного массива под строительство возможно забыли о другом, не менее важном проекте Владимира Путина — нацпроекте Экология.