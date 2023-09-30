Эксперты напомнили, как обезопасить детей в интернете

В субботу, 30 сентября, на территории России отмечается День интернета. В связи с этим эксперты напомнили, что необходимо знать для безопасности детей в Сети.

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Интернет — это пространство, в котором хранится множество информации и контактов, которые, к сожалению, не всегда бывают полезными и безопасными. Через Сеть нередко орудуют злоумышленники, заманивающие в свои ловушки несовершеннолетних и даже взрослых. Именно поэтому прежде всего нужно подумать о сохранности своих персональных данных, предупреждает «МК в Ленобласти» со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.

Подчеркивается, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам данные своих банковских карт и пароли.

Если речь идет о буллинге на просторах интернета, то здесь не стоит вестись на провокацию и отвечать обратным обвинением, напоминают юным пользователям эксперты. В таком случае необходимо сообщить о проблеме родителям. На странные просьбы злоумышленников, попытки вовлечения в преступную деятельность лучше вообще не реагировать или отказать в сомнительной просьбе.

Еще одна опасность — вирусы и вредоносные программы, которые часто можно подцепить, став жертвой «фишинга». Не нужно переходить на подозрительные сайты и кликать на заманивающие объявления.