Под Петербургом ростовчанин со стройплощадки до смерти забил собутыльницу и оставил ее голой у церкви

Во Всеволожском районе Ленинградской области очевидец заметил, как неизвестный везет на тележке обнаженное тело женщины. Встревоженный гражданин обратился в полицию, после чего у церкви, действительно, обнаружили труп. Подозреваемого задержали.

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Все произошло 28 сентября, сообщает Neva.Today. Очевидец обратился к правоохранителям около 23:50 и объяснил, что видел неизвестного со строительной тачкой, в которой лежит обнаженное женское тело.

Позже рядом с храмом на улице Шоссе в Лаврики специалисты заметили труп 34-летней гражданки Республики Беларусь. Бездыханное тело лежало в кустах.

После этого на стройплощадке в деревне Новое Девяткино удалось поймать подозреваемого, которым оказался до этого неоднократно судимый 40-летний ростовчанин. По версии правоохранителей, мужчина в ходе распития спиртного с погибшей в бытовке избил ее до смерти.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.