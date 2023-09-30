Петербургские власти решили избавиться от доли в шведском генконсульстве и части Бадаевских складов

В Санкт-Петербурге задумались о продажи здания, в котором раньше функционировало генеральное консульство Швеции. Кроме того, нового владельца планируют подыскать помещению, являющемуся частью Бадаевских складов.

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Смольный намерен включить в программу приватизации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов долю АО «Свенска Хюсет», сообщает «МК в Питере». Известно, что эта компания владеет зданием, где раньше располагалось генконсульство Швеции. Решение о продаже коснулось также помещения на Киевской улице, являющегося частью Бадаевских складов.

Так, Петербург является владельцем 15% от уставного капитала, еще 36% акций в собственности правительства Швеции. Общая стоимость актива оценивает в сумму, превышающую 309 миллионов рублей, а доля Северной столицы может составить больше 46 миллионов рублей.

Контрольным пакетом акций остался за инвестиционным холдингом Claesson & Anderzеn AB из Швеции.

Напомним, что Консульство Швеции покинуло здание на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы летом 2023 года.