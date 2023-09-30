АвтоВАЗ наметил старт продаж Lada X-Cross 5 к концу 2023 года

Продажи нового кроссовера Lada X-Cross 5 частным лицам могут начаться уже в конце текущего года. Пока точная стоимость автомобиля остается загадкой, однако цена будет рыночной и соотнесется с экономической обстановкой.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов пояснил, что продажи нового кроссовера Lada X-Cross 5 могут стартовать в конце 2023 года или в начале следующего. При этом на первую партию автомобилей уже есть большое количество заказов, сообщает АБН.

Говорить о цене Lada X-Cross 5 пока не приходится, но она сильно зависит от увеличения утилизационного сбора, курсовой разницы и выросших логистических издержек. Окончательно решение по этому вопросу примут ближе к началу продаж.

Соколов отметил, что первую партию кроссоверов продадут корпоративным клиентам, а следующие машины перейдут всем остальным россиянам. Напомним, что производство автомобилей Lada X-Cross 5 запустили в июне на предприятии «Лада Санкт-Петербург».