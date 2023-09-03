В Петербурге с опережением графика закончили реставрацию двух старинных фонтанов

В Центральном районе Петербурга специалисты восстановили два исторических фонтана. Работы удалось завершить с опережением графика.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 3 сентября, одному из дворов культурной столицы вернули исторический облик. На Литейном проспекте специалисты завершили реставрацию фонтанов, сообщает Патрульный Петербурга.

Отмечается, что, по данным администрации Северной столицы, планировались завершить реставрационные работы только в 2024 году. Однако сотрудникам Водоканала удалось завершить работы с опережением графика.

Напомним, что всего в городе на Неве за четыре года успели отреставрировать 35 фонтанных комплексов.

Так, в Санкт-Петербурге специалисты обновили еще пять фонтанов, расположенных на внутридворовых территориях. Теперь водные сооружения готовы радовать местных жителей.