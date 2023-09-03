Леонид Зюганов призвал дать москвичам 15 минут свободной стоянки

В Москве хотят увеличить время стоянки на платной парковке с 5 до 15 минут. С таким предложением выступил кандидат в мэры Москвы от партии КПРФ, заместитель главы фракции в Московской городской Думе Леонид Зюганов. По его словам, пяти минут не хватает водителям, чтобы разобраться с оплатой.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В Северной столице водителям предоставляют 15 бесплатных минут на парковке, чтобы разобраться в возможностях оплаты. Так, по словам Зюганова, было раньше и в Москве, однако «кто-то решил, что и пяти достаточно.

Он добавил, что не раз предлагал и вовсе отменить платную парковку за пределами Садового кольца, «так как земля города принадлежит москвичам, и они могут пользоваться ей свободно». Однако в центре необходимо ее сохранить в связи с небольшой площадью.

Кроме того, Зюганов считает, что в пределах Садового кольца для москвичей должны быть установлены максимально низкие цены. Выделенных пяти минут без оплаты на парковке явно недостаточно, чтобы разобраться в оплате, добавил он.

Отметим, что пользователи паркоматом могут столкнуться с приемом купюр из-за чего даже просрочка на 1 секунду может привести к штрафу в размере 5 тыс. рублей. В связи с этим Зюганов призвал пересмотреть текущие условия и перенять опыт Северной столицы.