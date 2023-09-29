В Петербурге вернули на место охраняющего Иоанновский мост зайца

В Санкт-Петербурге вернулся на пост обновленный и помолодевший заяц Арсений, который встречал гостей у Петропавловской крепости. Фигурка была установлена к трехсотлетию города.

Фото: пресс-служба КРТИ

В Северной столице зайца Арсений вернули у входа в Петропавловскую крепостью. В Смольном заявили, что фигурку-талисман Заячьего острова установили к трехсотлетию Петербурга, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

В правительстве добавили, что заяц считается одной из достопримечательностей, которые необходимо охранять.

Директор СПб ГБУ «Мостотрест» Всеслав Воронин подчеркнул, что монетки желания постепенно наносят статуи незначительные повреждения. Также на устойчивость памятника влияют перепады температуры. Трещину на ухе зайца обнаружили месяц назад, затем его отремонтировали, очистили от загрязнений и покрасили заново.

Напомним, что заяц Арсений встречает гостей на ледорезных кустах, которые защищают опоры деревянного Иоанновского моста от повреждений.